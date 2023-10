Roma, al via l'ottava edizione della "Rome Art week": l'evento dal 23 al 28 ottobre

Dal 23 al 28 ottobre , l’arte contemporanea si diffonde tra i quartieri di Roma , con l’ottava edizione della “Rome Art week”.

389 appuntamenti totali, 108 eventi di strutture e curatori, 125 mostre in gallerie e spazi, 156 open studio di artisti.

In una manifestazione che riguarderà tutta la capitale, coinvolgendo quindi: gallerie, fondazioni, musei, enti e associazioni culturali, accademie, istituti di cultura italiani e stranieri e spazi indipendenti di ricerca.

Il punto in comune? L’arte contemporanea.

Un’opportunità di porre Roma al centro della scena artistica odierna, con tutte le capacità per emergere in questo settore artistico più innovativo al pari delle altre grandi capitali europee.

Le molteplici attività si dirameranno dal centro alla periferia, inglobando più realtà possibili per permeare lo spirito e l’anima della città.

Di grande rilevanza l’impegno e il coinvolgimento dei quindici Municipi , per dare evidenza alle differenti realtà territoriali, che si occupano di arte contemporanea.

Numerosissime le esposizioni in programma, in un evento variegato ad ingresso gratuito, fruibile per la maggior parte anche senza prenotazione, organizzato dall’ associazione no profit per la promozione delle arti visive “Kou”.

Per guidare il pubblico nella moltitudine di proposte a disposizione, i “Punti di vista”individuati tra influenti critici, curatori, intellettuali ed artisti attivi a Roma forniscono la propria selezione dei partecipanti e degli eventi.

Organizzate dalla RAW, inoltre, delle visite guidate suddivise per zone o per area tematica, da svolgersi a piedi in piccoli gruppi.

Ad essersi iscritte a questa edizione di “Rome Art Week“ sono già 205 tra gallerie ed istituzioni che, oltre ad aprire le strutture per permettere l’accesso alle mostre in corso, presenteranno al pubblico la loro visione dell’arte contemporanea.

Gli artisti iscritti che organizzeranno un open studio sono al momento 502. L’obiettivo è quello di illustrare direttamente nel loro studio o in altri spazi espositivi, il risultato del proprio lavoro artistico: immortalando la realtà da prospettive nuove per mostrarla a professionisti ed appassionati.

Non mancheranno anche i curatori, già in 61, pronti a descrivere il proprio percorso curatoriale, attraverso i progetti espositivi e gli eventi culturali sparsi nei diversi spazi della città.

Un evento a tutto tondo, che agli artisti emergenti, affianca quelli più consolidati; vedendo anche la presenza di critici e operatori autorevoli nel settore dell’arte contemporanea.