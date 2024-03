Roma, torna "Ama il tuo Quartiere", la raccolta straordinaria di rifiuti nei municipi dispari. Tutte le informazioni

La terza tappa dell’edizione 2024 di “Ama il tuo Quartiere” - Le giornate del riciclo - torna anche nel mese di marzo con un nuovo appuntamento per la raccolta straordinaria di rifiuti. Domenica 10 marzo, nei municipi dispari, dalle 8 alle 12.30, l’iniziativa organizzata da Ama in collaborazione col Tgr Lazio, prevede la presenza di postazioni straordinarie - oltre ai Centri di raccolta - dove ci si potrà disfare di legno, metalli, frigoriferi, condizionatori, monitor, tv, apparati elettronici, ingombranti, lampade al neon, batterie al piombo, vernici e solventi. Sempre nella stessa giornata in alcuni punti sarà attiva la raccolta di beni usati ma ancora riutilizzabili (biciclette, tablet funzionanti, cellulari, ausili per disabili): l’evento è organizzato in collaborazione con le associazioni culturali, di volontariato e cooperative che portano avanti progetti di recupero.

L’elenco dei municipi dispari:

Municipio 1: Largo Rosario Livatino, piazzale Clodio

Piazza Tempo di Diana (area Parcheggio)

viale delle Terme di Traiano fronte viale Fortunato Mezzi

Municipio 3: via Pupella Maggio, Porta di Roma

Municipio 5: via F.

Tovaglieri, area parcheggio al civico 201

via Rovigno D’Istria (mercato Villa Gordiani)

Municipio 7: via Anzio, area parcheggio

via Anagnina, stabilimento Ericsson Italia

Municipio 9: Largo Montanaari, area parcheggio

Municipio 11: Lungotevere Pietra Papa, angolo via Enrico Fermi

Municipio 13: via Borgo Ticino, angolo via Ovada (parcheggio mercato)

Municipio 15: Largo Nimis (Labaro)