Roma, ritorna l’appuntamento con la campagna “Ama il tuo Quartiere”, le giornate del riciclo 2024 nei municipi pari

Ritorna l’appuntamento con “Ama il tuo quartiere - le giornate del riciclo” (2024 ), l’iniziativa di Ama in collaborazione con il Tgr Lazio che prevede la raccolta speciale e gratuita dei rifiuti urbani, elettronici, elettrici e ingombranti.

L’appuntamento è per domenica 18 (febbraio) nei municipi pari: i cittadini - dalle ore 08:00 alle ore 12:30 - potranno recarsi presso i centri di raccolta e le postazioni straordinarie per liberasi di monitor, tv, frigoriferi, metallo, legno, lampade al neon e in alcuni punti anche contenitori di solventi e cornici. Sarà peraltro disponibile il servizio “Insieme per il Riuso”: la raccolta di beni usati ma riutilizzabili (come biciclette, libri, ausili per disabili, telefonini e tablet) nata in collaborazione con le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e culturali.

L’elenco dei Municipi pari:

Municipio II: via Tiburtina, nei pressi di piazza Valerio Massimo

Municipio IV: via Cesare Spellanzon (parcheggio mercato) e via Sirio Solazzi (via Enrico Jovane di fronte alla scuola)

Municipio VI: viale Francesco Caltagirone (area parcheggio) e via Ambrogio Necchi (area parcheggio della Stazione )

Municipio VIII: via Benedetto Croce ( sede del Municipio)

Municipio X: via Erminio Macario (area parcheggio)

Municipio XII:via Ildebrando della Giovanna, 81 e Piazza San Giovanni di Dio (parcheggio mercato)

Municipio XIV: via Ruggero Orlando, 78 e via Luisa Spagnoli presso l’ area del mercato via Vivi Gioi