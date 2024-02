Roma, monopattino sfreccia con il semoforo rosso e viene investito sulle strisce pedonali: sfiorata la tragedia

Attimi di paura in centro di Roma, precisamente in Via Nazionale. Un monopattino, guidato da un giovane, ha ignorato il semaforo rosso e si è lanciato in pieno attraversamento delle strisce pedonali, convinto di poter passare indisturbato.

Purtroppo, la sua azione è stata interrotta da un'auto che non è riuscita a frenare in tempo, investendo il ragazzo e facendogli sbattere la testa contro il terreno. Fortunatamente, il giovane non ha perso conoscenza ma è stato comunque ferito e ha necessitato dell'intervento tempestivo di un'ambulanza, che prontamente dopo essere stata chiamata è arrivata sul luogo dell'incidente per il relativo soccorso.

Insieme anche la polizia è giunta velocemente per gestire il traffico e prendere informazioni sull'accaduto.

Il conducente dell'auto coinvolta non era in stato di ebbrezza e ha dichiarato di non essere riuscito a frenare a causa della improvvisa apparizione del monopattino sul suo percorso.

Per fortuna, non si è verificata una tragedia maggiore, in quanto il ragazzo è stato trasportato in ospedale per accertamenti e il conducente dell'auto ha riportato solo danni lievi al veicolo.

Un pulman che stava per essere coinvolto è riuscito a fermarsi in tempo, evitando ulteriori conseguenze negative.

Commenta un passante che ha visto la scena: "questo incidente serve da monito sulla necessità di rispettare le regole del codice della strada e di essere sempre vigili e attenti mentre si è alla guida di veicoli di qualsiasi tipo. La sicurezza di tutti è un dovere e deve essere sempre messa al primo posto."