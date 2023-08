Roma, Ferragosto in compagnia: i municipi organizzano “il pranzo” per gli anziani soli. Ecco dove prenotare

Il Campidoglio ha organizzato il pranzo di ferragosto per chi rimarrà solo in città. Circa 1.500 persone potranno pranzare gratuitamente in 16 diversi luoghi della città, per lo più nelle sedi delle Case sociali degli anziani e dei quartieri. E' la campagna lanciata dall’assessorato alle Politiche sociali e alla Salute insieme ai municipi per chi resterà da solo e dovrà combattere oltre alla solitudine anche il caldo passando la giornata in compagnia, in luoghi freschi. «La seconda edizione dell’iniziativa le parole dell’assessore Barbara Funari (Politiche sociali) - è stata proposta perché vogliamo che diventi una tradizione importante per Roma. Un appuntamento che diventa un’occasione non solo per pranzare in compagnia, ma anche per creare le basi per nuove amicizie e per combattere così la solitudine. In molte sedi sono previsti balli, cocomerate e momenti di festa e di socializzazione. Il pranzo diffuso di ferragosto rappresenta un momento di convivialità importante soprattutto per le persone anziane, fragili o semplicemente con poche relazioni sociali. Un segnale per ricostruire un lavoro prezioso di comunità e per sostenere e stare vicini ai più deboli».

L'elenco dei municipi

Per elencarne qualcuno il II Municipio organizza il pranzo di ferragosto per tutti gli anziani del territorio nel Centro Anziani "Fili d'argento" di Villa Leopardi sito in via Makallè, 9, grazie ad un catering offerto dal Dipartimento Politiche Sociali. L'evento inizierà alle 12.30 circa, per le prenotazioni inviare una e-mail a monica.perini@comune.roma.it. Il VII Municipio aderisce anche quest'anno all'evento promosso dall’Assessora Barbara Funari e organizza un pranzo conviviale il giorno di ferragosto con lo scopo di contrastare l'isolamento sociale delle persone fragili e maggiormente esposte alla solitudine. Il pranzo di ferragosto sarà allestito presso il CSA di Villa Lazzaroni. Anche il X municipio farà lo stesso. La festa che si svolgerà nelle due Case sociali delle persone anziane e del quartiere Il Sommergibile, in via del Sommergibile 71, e San Giorgio, in via Bonichi, 3. Le prenotazioni per il pranzo di martedì 15 agosto dovranno pervenire entro le ore 12 di giovedì 10 agosto al compente ufficio municipale contattandolo al numero di telefono 0669613697 oppure inviando una e-mail a maurizio.paolini@comune.roma.it. la stessa cosa ha organizzato l’XI municipio. L’appuntamento è previsto per le 12.30 del 15 agosto prossimo presso il Centro sociale anziani ‘Mario Roma’ in via P.

Calamandrei 95 (Trullo – Monte Cucco). È importante far prevenire le prenotazioni entro le 12 del 10 agosto ai numeri: 392.2233538 (Pina) e 342.7126442 (Franco). La stessa cosa ha fato il XV municipio.

Dopo le Oasi Marine - l'iniziativa municipale che in questi mesi estivi sta portando gli over 65 di Roma Nord sul litorale di Maccarese - per il secondo anno consecutivo il Municipio XV aderisce al Pranzo di Ferragosto, un'occasione per gli anziani che restano in città di stare in compagnia e passare un'altra giornata insieme. Organizzato anche quest'anno in collaborazione con il Comitato Municipio 15 della Croce Rossa Italiana, sempre al fianco dei più fragili del territorio, il Pranzo di Ferragosto si svolgerà a partire dalle ore 13 al Centro Anziani San Felice Circeo di Via Prossedi 3, zona Cassia. A seguire balli di gruppo e attività per passare il pomeriggio in compagnia. Previsto il servizio di accompagnamento andata e ritorno effettuato dai volontari della Croce Rossa per chi non potrà raggiungere il pranzo autonomamente, da richiedere in sede di prenotazione. »L’assistenza e il supporto agli anziani del Municipio XV resta per noi una priorità assoluta; contrastare la solitudine e l'isolamento sociale con servizi e iniziative che hanno come scopo la condivisione, la socialità e la partecipazione all'interno della nostra comunità, significa prendersi cura di loro e non lasciarli mai soli, neanche d’estate», hanno dichiarato il presidente del XV Municipio Daniele Torquati e l'assessora al Sociale, Agnese Rollo. Per il I municipio contattare il CSAQ “Ponte” in Coso Vittorio II al numero 304, per prenotazioni Alberto Ottaviano allo 328 8640627. Prenotarsi il prima possibile, le scadenze sono l’8 il 10 e il 12 agosto:

Per prenotazioni

I municipio - Alberto Ottaviani 328 8640627

II municipio - Monica Perini monica.perini@comune.roma.it

III municipio - 329 7217979 o il 347 4990171

IV municipio - Giovanna Sammarco e Manuela Occhionero allo 06 69605220 o 06 96605222 - 338 6118988

V municipio - Umberto De Felice 06 21808380 o 328 0499042

VI municipio - 06 69608202-212-213-239

VII municipio - 06 69610202 oppure allo 06 69610249 o 06 69610611

VIII municipio - 349 8424058

IX municipio - 06 69612882 o allo 06 5020500

X municipio - Maurizio Paolini a maurizio.paolini@comune.roma.it o allo 06 69613697

XI municipio - Pina 392 2233538 o Franco 342 7126442

XII municipio - Marco Rossi allo 338 9621237

XIII municipio segreteriatosociale.mun13@comune.roma.it o allo 06 69618699 -8604

XiV municipio - 06 68356807

XV municipio - Patrizia Salnitro 329 0958644