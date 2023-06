Expo 2030, una mostra dedicata alla Capitale (e alla sua candidatura) allestita al Carrousel Louvre di Parigi

Una mostra dedicata alla candidatura di Roma Expo 2030 dal titolo "Rome, l’eternelle". Ventidue scatti fotografici che raccontano i volti più conosciuti e quelli più innovativi della Capitale, passando dalla moda al cinema, dai grandi eventi all’accoglienza, alla grande innovazione architettonica e tecnologica.

L’iniziativa è nata per sostenere la candidatura di Roma per l’Expo 2030 nella capitale francese in occasione della prossima Assemblea del BIE (Bureau International des Exposition) che si terrà il 20 giugno prossimo, offrendo a tutti i visitatori in arrivo al Palais du Louvre, uno dei luoghi più visitati al mondo una visione suggestiva di Roma, da sempre protagonista di momenti storici e di importante innovazione.

La mostra posizionata sotto l’iconica piramide rovesciata del Louvre, è realizzata dal Comitato Promotore EXPO 2030 Roma, curata dall’Agenzia Ansa, sostenuta dall’ Ambasciata italiana a Parigi, dalla Rappresentanza Permanente presso l’Unesco a Parigi e dalla Fondazione Expo Roma 2030 con l’aiuto del Comité d'animation culturelle Paris1.

Ad inaugurarla a Parigi, l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor, l’Ambasciatore Liborio Stellino, Rappresentante Permanente presso l’UNESCO, Matteo Gatto, Direttore Tecnico del Comitato Expo 2030 Roma con i saluti iniziali di Marie Mauvage, Direttrice del Carrousel du Louvre e alla presenza del Direttore Generale della Fondazione Expo 2030 Roma, Lamberto Mancini.

La mostra divide il racconto in tre capitoli: Espressività, Inclusione, Moderno e antico.

Il primo – Espressività - è la narrazione visiva che prende avvio dal mondo cinematografico: dagli scatti della dolce vita e delle star degli anni Cinquanta, ai grandi eventi sportivi – con le Olimpiadi del 1960 affiancate ai campi di golf che ospiteranno la prossima Ryder Cup 2023, ai grandi concerti ospitati nei grandi spazi del Circo Massimo e dei Fori Imperiali, al mondo della moda di cui Roma è da sempre protagonista con i grandi marchi che hanno fatto la storia.

Il secondo capitolo – dedicato all’Inclusione - mette in evidenza alcuni tra i diversi aspetti della grande capacità di accoglienza e di integrazione di Roma: dall’ospitalità ai milioni di pellegrini per gli eventi religiosi ai luoghi di preghiera delle diverse religioni, al tradizionale pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio, fino alle scene di vita quotidiana di giovani e meno giovani nelle vie di Roma.

Il terzo capitolo, Moderno e Antico, affianca gli incontri di ieri e oggi tra i grandi Capi di Stato avvenuti sul territorio della Capitale alle immagini di Roma come museo a cielo aperto: dai Fori Imperiali al Colosseo alla Nuvola, il passato e il futuro convivono nell’unicità dei monumenti e delle piazze di Roma, con le architetture romane e quelle più innovative.