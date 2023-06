Roma, estate dog friendly: i cani viaggeranno gratis sui treni fino al 15 settembre

Non solo non abbandonare il tuo amico peloso, ma adesso puoi portarlo con te in vacanza. E’ l’ultima promozione di Trenitalia che incoraggia le famiglie a viaggiare sui treni con i propri pet con promozioni ad hoc. I cani viaggiano gratis fino al 15 settembre sulle Frecce e fino al 5 settembre su Intercity. Sul Regionale, la novità di quest'estate invece sarà rappresentata dall'offerta dog in tour: la promo che consente di portare a bordo dei treni regionali per un numero illimitato di viaggi il proprio animale domestico al guinzaglio. Gli animali di piccola taglia che possono essere tenuti nel trasportino viaggiano gratis a bordo di tutti i treni di Trenitalia (se entra in un trasportino di dimensioni massime di 70x30x50 centimetri. Anche il gatto o un altro animale domestico può viaggiare gratis se posto nel trasportino delle dimensioni indicate, ndr).

Estate dog friendly quindi per questa estate 2023: «Purtroppo gli abbandoni durante il periodo estivo - afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - sono una realtà con cui dobbiamo fare i conti ogni anno e le motivazioni economiche per le cessioni di animali sono tra i primi posti. Anche per questo, iniziative come quella intrapresa da Trenitalia per far viaggiare gratis gli animali durante le vacanze, sono da pubblicizzare e plaudire. In un’indagine sugli animali in vacanza che avevamo realizzato lo scorso anno i detentori di animali ci avevano raccontato le difficoltà di partire con i propri pet e il costo eccessivo da affrontare, 137 euro in più da mettere nel budget vacanza solo per portarli. Di questi il 15% era proprio per i mezzi di trasporto».