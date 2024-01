Giovedì 11 Gennaio 2024, 07:14

Erano partiti da San Paolo, in Brasile, e dovevano arrivare a Bruxelles con scalo intermedio a Roma: due insospettabili viaggiatori che sono stati però trovati con quasi sette chili di cocaina addosso. La droga era stata abilmente nascosta sul corpo, celata sotto dei nastri usati per le medicazioni. A prima vista sembrava che quelle garze servissero a coprire delle ferite che, si è poi scoperto, non esistevano. Proprio su quei nastri i finanzieri del Gruppo Fiumicino hanno trovato la droga che viaggia, come diverse indagini hanno ormai cristallizzato, sulle merci ma anche tramite i corrieri in carne e ossa. E se vale sempre il cosiddetto "ovulatore", colui il quale ingoia chili di droga incapsulata, con il passare del tempo si sono affinati i nascondigli. Altri viaggiatori, sempre nel principale scalo aeroportuale di Roma, sono stati trovati nei mesi scorsi, con della droga occultata negli intercapedini delle valigie: ben 8,885 chili di bianca. Senza contare poi i panetti di hashish e di coca che erano stati nascosti nei carrelli cibo del catering e fatti volare anche in prima classe. Un dipendente della società di catering caricava alla partenza e all'arrivo un complice, nel ripulire quei carrelli, provvedeva a recuperare il "carico".

I NUMERI

CONTRAFFAZIONE E VALUTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così solo fra i passeggeri - senza contare dunque i sequestri avvenuti sui vettori che trasportano merci - la Guardia di Finanza nel corso del 2023 ha sequestrato 2.526,304 chili di droga. Principalmente cocaina, seguita poi dall'hashish (800 chili) e dalla marijuana (28 chili). Nei magazzini di custodia temporanea poi, i finanziari controllando diverse spedizioni considerate "a rischio" e provenienti da alcuni Paesi del Corno d'Africa hanno rinvenuto circa 70 chili di "Khat", meglio conosciuta come "droga dei poveri" i cui principali componenti - il catinone e la catina - masticati producono più o meno lo stesso effetto dall'hashish. L'unico limite di questa droga è quella di deteriorarsi molto facilmente. Se quel carico, tuttavia, fosse stato immesso sul mercato avrebbe prodotto diverse decine di migliaia di euro in ricavi, all'incirca 30 mila euro. Ancora: fra i corrieri controllati e poi fermati, i finanziari hanno scovato anche dei disabili che, a fronte di una remunerazione di qualche migliaia di euro, partivano principalmente dal Sud America trasportando nelle valigie o anche ingerendo ovuli di cocaina. Al fianco delle attività svolte nel contrasto al traffico degli stupefacenti, la Finanza ha anche operato nell'ambito della contraffazione recuperando ad esempio svariati carichi di prodotti elettronici.In un sequestro 200 orologi sono risultati falsi: perfettamente identici agli ultimi modelli di "Apple Watch". La spedizione era diretta a un rivenditore campano e il valore si aggirava intorno ai 200 mila euro. Dalla droga alla contraffazione passando anche per i sequestri di valuta. Nel corso del 2023 al Leonardo da Vinci sono stati controllati circa 15 mila passeggeri che hanno portato ad accertare oltre 900 violazioni intercettando circa 13 milioni di euro movimentati illecitamente e portando al sequestro (penale e amministrativo) di 670 mila euro. Uno degli ultimi sequestri, che ha dimostrato come anche in questo settore siano cambiate le modalità di occultamento, è di pochi mesi fa. Fra le pieghe di due coperte di pile, sigillate in buste sottovuoto, un passeggero aveva nascosto banconote per oltre 200 mila euro. Stessa attività è stata svolta anche allo scalo "G. B. Pastine" di Ciampino dove sono state accertate 243 violazioni e movimentazione illecita per oltre 3,4 milioni di euro con 140 mila euro sequestrati.Camilla Mozzetti© RIPRODUZIONE RISERVATA