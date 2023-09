Monopattini, nuovo regolamento Roma: meno mezzi, limiti di velocità, solo maggiorenni e obbligo di targa

Nuovo regolamento per i monopattini a Roma. Con un post su Facebook, il sindaco della capitale Roberto Gualtieri annuncia novità sul servizio di micromobilità elettrica. Tra queste, più sicurezza e una maggiore diffusione, anche se il numero di mezzi sarà ridotto.

Le novità

Parte oggi il nuovo regolamento per i monopattini nella Capitale. Come annunciato dal sindaco Gualtieri sui social, la rivoluzione dei monopattini inizierà da una riduzione del numero di mezzi e da una migliore distribuzione in tutti i municipi di Roma.

Tre gli operatori vincitori del bando, Lime, Dott e Bird, che si divideranno i monopattini a disposizione, per coprire le zone del centro e non solo. Se nella Ztl tridente ci saranno al massimo 90 monopattini, nella Ztl centro storico saranno disponibili 900 veicoli, cioè 300 a operatore.

Stop anche con la sosta selvaggia. Come affermato da Gualtieri, questi mezzi potranno sostare esclusivamente negli spazi autorizzati. Il noleggio sarà ritenuto concluso soltanto se verrà effettuato nelle aree previste, oppure si continuerà a pagare. Se il mezzo sarà abbandonato in punti pericolosi, creando degrado e intralcio, sarà invece prevista una multa.

In arrivo anche l'obbligo di una targa per facilitare i controlli, la riduzione della velocità massima a 20km/h (6 nelle aree pedonali), e potranno accedere al noleggio solo i maggiorenni iscritti con carta d'identità. Per gli abbonati metrebus ci sarà una riduzione sul prezzo di noleggio.