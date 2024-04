Violentata da due uomini a Roma, fermato un 30enne tunisino: la ragazza era stata adescata su Instagram

C'è un fermo per la violenza sessuale denunciata nei giorni scorsi da una 20enne a Roma. I poliziotti del Distretto Casilino hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di uno dei due uomini che il 17 aprile avrebbero abusato sessualmente della giovane. Si tratta di un cittadino tunisino di 30 anni.

L'agguato

A quanto ricostruito, le violenze sarebbero avvenute all'interno di un appartamento a Tor Bella Monaca, in periferia. Il fermato avrebbe portato lì la ragazza per poi abusare di lei insieme a un complice, non ancora identificato. Il provvedimento dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. La ragazza è stata rintracciata sotto shock il 18 aprile scorso dal fidanzato davanti a un bar della zona. Ha raccontato di essere stata contattata su Instagram e di aver accettato di incontrare i due ragazzi per un aperitivo. Al termine dell'incontro con la scusa di un passaggio alla metro l'avrebbero portata nell'appartamento e violentata.