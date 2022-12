Martedì 6 Dicembre 2022, 19:17

Medici di base e hub regionali. La novità di quest'anno è che i vaccini contro l'influenza si possono trovare anche nelle strutture allestite dalla regione Lazio durante il Covid. Dove è possibile sia prenotare il farmaco contro il coronavirus, ma anche proteggersi contro il virus stagionale. «Il peggio deve ancora arrivare», commenta Pier Luigi Bartoletti, segretario provinciale della Fimmg Roma, sul recente aumento di casi nell'ultimo periodo.

Influenza, sintomi simili al Covid. Pregliasco: «Stagione dura. Picco a Natale, rischio 20.000 morti»

I numeri dell'influenza nel Lazio

Sono 2.028 i casi di influenza rilevati nella regione nella quarantasettesima settimana del 2022. I dati, diffusi dal Rapporto Epidemiologico InfluNet, mostrano come i numeri siano in peggioramento. «A differenza dell'anno scorso - prosegue Bartoletti - si hanno diversi virus, ma non c'è spesso prevenzione». Di scorte di vaccini non c'è tuttavia problema. «Ne abbiamo a sufficienza». L'iniezione dal medico di base e raccomandata, perché conosce il paziente e ha a dispozione tutta la cartella clinica, ma si può anche richiedere la somministazione in uno degli hub.

Come prenotare i vaccini contro l'influenza

Ad oggi sono state distribuite oltre 1 milione 185 mila di dosi di vaccino ai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Sono state registrate oltre 965 mila somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 3.843 medici di base. Si può però prenotare anche nelle farmacie e negli hub il vaccino dell'infuenza. Come? In base alle disponibilità. E se nelle farmacie ha un costo, nelle strutture sanitarie della regione no. Si può ricevere la somministazione direttamente presentandosi all'hub.

Asl Roma 1

La Asl Roma 1 ha comunicato che tutte le strutture del territorio hanno a disposizioni i vaccini contro l'influenza. Tra i più forniti c'è l’Hub AceaGruppo di Piazza Partigiani, dove sono disponibili anche i farmaci contro le varianti Omicron Ba.4 e Ba.5. Come comunicato sui social.

Asl Roma 2

Tutti gli hub della Asl Roma 2 sono forniti con i vaccini aggiornati.

Asl Roma 3

Dalla Asl Roma 3 fanno sapere che i vaccini aggiornati si possono trovare presso il centro vaccinale ospedaliero GB Grassi.

Asl Roma 4

Nella Asl Roma 4 l'hub dove si hanno maggiori scorte di vaccini agggiornati è quello di Civitavecchia. Ma l'azienda ospedaliera fa sapere anche che si possono trovare al centro vaccinale di Capena, anche se piu piccolo e dove può esserci più attesa.

Asl Roma 6

Nell'azienda ospedaliera dei Castelli e del Litorale sud del Lazio i punti vaccinali in cui trovare vaccini aggiornati sono il Presidio San Giuseppe di Albano, mercoledì e venerdì, e Villa Albani di Anzio il mercoledì e sabato.

Asl Latina

Nell'Asl di Latina sono presenti i vaccini contro l'influenza.

Asl Rieti

L'attività vaccinale si svolge presso l'hub ex Bosi, dove sono presenti gli ultimi vaccini.

Asl Viterbo

Disponibili per le somministrazioni sono: centro diurno anziani di Tarquinia, parrocchia di santa maria della grotticella, centro ccommerciale marcantoni a civita castellana e l'ospedale acquapendente.