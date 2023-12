Incendio all'ospedale di Tivoli, 69 pazienti smistati in altre strutture. Quando tornerà operativo il nosocomio? Tutte le ipotesi

«Siamo sul posto attendendo il presidente Rocca e il ministro. Stiamo riorganizzando i servizi. L'ospedale è stabile. Tutto è stato svuotato e i pazienti sono stati tutti trasferiti. Stiamo pensando di organizzare un punto di primo intervento su Tivoli. E stiamo studiando come e dove allestirlo per far fronte alle emergenze qui». Così all'Ansa il direttore dell'Asl Roma5 Giorgio Santonocito. «Non sappiamo i tempi per la riattivazione dell'ospedale. Bisogna aspettare gli accertamenti e l'ok per il dissequestro delle aree».

Intanto, sono stati trasportati dal 118 e smistati in vari ospedali di Roma e provincia 69 pazienti dell'ospedale. Lo riferisce l'Ares 118, intervenuto con 23 ambulanze e tre auto mediche. L'Ares ha montato sul posto 2 posti medici avanzati per il trattamento dei pazienti.

Incendio ospedale Tivoli nella notte: 4 morti, 2 pazienti gravemente intossicati e 250 evacuati

Incendio ospedale Tivoli, i testimoni: «Siamo scappati nel fumo». «Mio padre è morto, io salva grazie agli infermieri»

Ci stringiamo ai familiari delle vittime e a tutta la comunità di Tivoli per la terribile tragedia che si è consumata questa notte all'Ospedale San Giovanni Evangelista.