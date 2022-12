Natale a Roma: metro, negozi, centro commerciali: orari e chiusure del 24, 25 e 26 dicembre

Mezzi pubblici gratis per la vigilia e con orari "militati" per il giorno di Natale. Centri commerciali disponibili fino a un certo orario per gli acquisti last minute. Ecco il programma dei servizi della Capitale dal 24 al 26 dicembre.

Roma, sulla Cassia a gennaio riparte il piano di spazzamento meccanizzato delle strade

Metro e bus, gli orari delle feste

Oggi, per il giorno della Vigilia, i mezzi pubblici sono gratuiti. Niente ticket da timbrare sull’intera rete di metropolitane, tram e autobus. Tornelli aperti e macchinette obliteratrici spente durante la giornata. Attenzione agli orari, comunque. Oggi, 24 dicembre, le linee di superficie e quelle metropolitane saranno attive fino alle 21, mentre le linee notturne tra stasera e il 25 dicembre sono funzionanti dalle 23.30. Secondo il piano mobilità di Campidoglio e Atac, la metro A viene comunque intensificata oggi sul fronte delle corse. Domani, le linee di superficie, inclusa la linea elettrica 100, e le metropolitane saranno attive dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 21, mentre le linee notturne, tra domani e lunedì 26 dicembre, restano attive.

Lo shopping

Oggi, per la Vigilia, lo shopping last minute si può fare fino alle ore 18 circa, quando poi i principali negozi e centri commerciali chiuderanno. Serrande abbassate domani, invece, domenica di Natale, mentre lunedì 26 dicembre si possono registrare anche aperture straordinarie. Come nel caso di Maximo con negozi attivi dalle 10 alle 21 (e il food fino alle 22). Oggi spese anche negli Outlet alle porte di Roma. A Castel Romano, occasioni speciali in molti negozi per gli iscritti al McArthurGlen Club . All’Outlet di Valmontone, porte aperte ai negozi oggi e lunedì 26 dicembre dalle 10 alle 21. Non mancano i mercatini di Natale. Piazza Navona in testa. E piazza Mazzini con le sue 60 casette di legno di prodotti artigianali. Aperto oggi anche il Santa Klaus District, la fiera natalizia al San Paolo District (in via Alessandro Severo 48).