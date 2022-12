Roma, sulla Cassia a gennaio riparte il piano di spazzamento meccanizzato delle strade

«Prosegue anche a gennaio la programmazione del piano di decoro e pulizia delle strade e dei marciapiedi del Municipio XV con interventi di spazzamento meccanizzato, sfalcio e diserbo», ha annunciato l’Assessore alla Politiche Ambientali del Municipio XV Marcello Ribera.

Il progetto, avviato con il Presidente Daniele Torquati la scorsa estate in coordinamento con Ama, Ufficio Tecnico del Municipio, Polizia Locale e Servizio Giardini, finora ha interessato oltre 200 chilometri lineari di strade.

«Come anche già avvenuto in questi mesi, gli interventi di spazzamento e pulizia programmati su itinerari protetti e turnazioni fisse, saranno implementati con ulteriori operazioni di lavaggio e pulizia dei quartieri che prevedono percorsi variabili e segnaletica temporanea», ha aggiunto Ribera.

Modificato l’orario di divieto di sosta che a partire dal 2 gennaio riguarderà la fascia oraria 7-12 per le strade che quotidianamente saranno interessate dallo spazzamento meccanizzato (spazzatrice con agevolatore idraulico e due operatori).

Una volta completata il 31 dicembre la fase 2 del piano di spazzamento 2022 (le strade interessate saranno via Tuscia e via Maffeo Pantaleoni) dal 2 gennaio, in via della Cappelletta della Giustiniana e via della Cerquetta, inizierà la fase 3 con percorsi fissi quotidiani dal lunedì al sabato.

Verranno svolti due servizi al giorno, in funzione del potenziamento in corso di risorse.

umane e strumentali presso Ama. L’obiettivo del 2023 è di arrivare a svolgere complessivamente 600 interventi, per un totale di oltre 1.000 chilometri lineari, considerando i percorsi nei due sensi di marcia.

L’Assessorato alla Politiche Ambientali del Municipio XV in una nota chiede «collaborazione della cittadinanza per rispettare i divieti di sosta temporanei in modo da garantire la massima efficacia degli interventi di pulizia e decoro delle nostre strade».