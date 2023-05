Roma, in monopattino nella galleria del Raccordo. Il video finisce sui social

Con il monopattino sul Raccordo Anulare. A documentare la grave infrazione (i velocipedi possono circolare solo nelle aree urbane con limite di velocità di 50 km) un video girato dal passeggero di un'auto e finito su Welcome to favelas. Poco importa che il contravventore indossasse il casco. Il rischio di incidente è altissimo tanto che gli utenti hanno redarguito l'autore del video: «Potevi chiamare la polizia invece di filmarlo». Da luglio nella Capitale entreranno in vigore regole molto più stringenti per disciplinare l'uso dei monopattini.