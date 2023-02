Metro A Roma, Ottaviano-Battistini ferma per intervento tecnico: assalto a bus sostitutivi e traffico in tilt

Traffico congestionato e fermate dei bus prese d'assalto. Il blocco temporaneo della tratta Ottaviano-Battistini della linea A della metropolitana di Roma - stamattina martedì 7 febbraio - ha mandato in tilt la viabilità del quadrante. Atac ha riattivato il servizio nel giro di poco più di un'ora ma nel frattempo, lo stop nell'ora di punta, ha causato lunghe code di auto su via Boccea, via Aurelia e via Baldo degli Ubaldi.

#info #atac - metro A: terminato l'intervento tecnico in linea, abbiamo ripristinato la circolazione su intera tratta, ci scusiamo per il disagio #roma — infoatac (@InfoAtac) February 7, 2023

IL CAOS ALLE FERMATE

Le fermate dei bus, dove transitano anche le navette sostitutive sono gremite di passeggeri in attesa, e i mezzi di passaggio erano carichi di utenti e molti restano in attesa. Il traffico interessa principalmente i veicoli diretti verso il centro della città e quindi verso Prati e Ottaviano.