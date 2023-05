Roma, Metro A interrotta da San Giovanni fino ad Anagnina per un guasto tecnico. Ecco i bus sostitutivi

Metro A interrotta a Roma da San Giovanni fino ad Anagnina per un guasto tecnico. A confermarlo l'Atac attraverso i suoi account social. Dove annuncia di star eseguendo un intervento tecnico. La circolazione è interrotta parzialmente.

I treni interrotti

I treni provenienti da Battistini limitano la corsa a San Giovanni, mentre quelli per Battistini partono da Manzoni Abbiamo.

#info #atac - metro A: stiamo eseguendo un intervento tecnico; abbiamo interrotto parzialmente la circolazione

-i treni provenienti da Battistini limitano la corsa a San Giovanni

-i treni per Battistini partono da Manzoni

Abbiamo attivato un servizio bus Manzoni<->Anagnina #Roma — infoatac (@InfoAtac) May 16, 2023

Bus sostitutivi

Fermate bus sostitutivi -Termini: capolinea bus -Vittorio: fermata tram -Manzoni: via Emanuele Filiberto angolo viale Manzoni -San Giovanni: via Appia Nuova angolo piazzale Appio -Re di Roma: via Appia Nuova altezza piazza Re di Roma; Ponte Lungo: via Appia Nuova angolo piazza dell'Alberone -Furio Camillo: via Appia Nuova angolo viale Furio Camillo -Colli Albani: via Appia Nuova altezza largo dei Colli Albani; Arco di Travertino: via dell'Arco di Travertino altezza via dei Colli Albani -Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio Sestio, Giulio Agricola: via Tuscolana pressi stazione, in corrispondenza fermata bus; Subaugusta: via Tuscolana angolo piazza di Cinecittà -Cinecittà: via Tuscolana altezza via delle Capannelle -Anagnina: piazzale capolinea bus, in corrispondenza capolinea bus linea MA.