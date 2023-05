Madonna di Trevignano, torna la veggente Gisella Cardia: area blindata e agenti (anche in borghese)

Trevignano si presenterà blindata dalle forze dell'ordine domani 3 maggio in occasione della presunta apparizione mariana della sedicente veggente di Trevignano Maria Giuseppa Scarpulla, alias Gisella Cardia.

Tre chilometri a piedi per raggiungere il campo

Al campo di via Monticello si arriverà soltanto a piedi.

Ci saranno posti di blocco che non permetteranno l'accesso in via Campo delle Rose con la vettura. Non si potrà parcheggiare vicino ai terreni che si trovano in quella zona protetta e vincolata. Insomma per i fedeli della signora Cardia sarà complicato arrivare allo pseudo santuario a meno che la sedicente veggente, come si vocifera, non abbia predisposto dei mezzi privati alternativi.



I seguaci, dovranno camminare circa tre chilometri a meno che non trovino amici o conoscenti che li portino vicino al terreno senza fermarsi con l'auto ma anche in quel caso ci sarà comunque una passeggiata di poco di un chilometro da affrontare.

I controlli

Le forze dell'ordine saranno presenti in divisa e in borghese. Il "miracolo" avverrà intorno alle 15 nel campo di via Monticello, il suggestivo terreno sul lago dove, dal marzo del 2016, una statuetta acquistata a Medjugorje piangerebbe lacrime di sangue. La sindaca Claudia Maciucchi è stata ricevuta giovedì mattina in Prefettura, il primo incontro di persona rispetto al consueto rapporto epistolare che si tiene ogni mese ormai da circa sette anni. L'ultima volta erano presenti circa 500 persone alla specie di santuario, stavolta, se ne attendono minimo il doppio.