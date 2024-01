Lazio-Roma, Olimpico blindato per il derby di Coppa Italia: mille agenti in campo e controlli capillari

Cancelli aperti dalle 15.30, con il fischio d’inizio fissato alle 18. Mille agenti in “campo” oltre a chiusure e deviazioni sulle strade. Mancano ormai poche ore al derby di Coppa Italia e allo stadio Olimpico tutto è pronto per attendere e controllare le tifoserie di Roma e Lazio.

La Questura, a seguito di quanto deciso e concordato in Prefettura, ha disposto un piano di sicurezza con verifiche capillari e zone di filtraggio nonché la divisione netta - come del resto accade sempre - per l’accesso allo stadio di entrambe le tifoserie al fine di evitare possibili “contatti” esterni.

Sorvegliati speciali, ma già da diverse ore, i social dei gruppi ultrà e i tradizioni punti di ritrovo. Il derby arriva a pochi giorni dalla commemorazione di Acca Larentia e come è stato dimostrato dalla visione delle videocamere e come è solito, all’appuntamento partecipano da sempre molti ultrà biancocelesti.

Dentro l’Olimpico particolare attenzione sarà riservata agli striscioni che potrebbero apparire nelle due rispettive curve. Ancora prima dell’ingresso gli stessi saranno controllati al fine di scongiurare l’esibizione di messaggi a sfondo razziale o antisemita considerato il conflitto Israele-Palestina. Si stanno controllando, inoltre, anche le eventuali presenze di tifoserie straniere gemellate con le rispettive squadre che avranno dei percorsi di accesso diversi.

In base a quanto comunicato da Agenzia per la Mobilità:

Ai tifosi giallorossi in base al piano di sicurezza è destinata l'area di piazzale Clodio, per i biancocelesti l'area XVII Olimpiade che sarà ampliata al punto che dovranno essere rimossi i veicoli presenti in viale dello Stadio Flaminio e piazzale Ankara. Entro le 14 dovranno esseri rimossi anche eventuali veicoli in sosta su largo Maresciallo Diaz, via dei Robilant, via Toscano, via Contarini, viale Antonino di San Giuliano, piazzale e lungotevere Diaz, piazzale di Ponte Milvio, via Cassia sull'isola pedonale davanti alla chiesa della Gran Madre di Dio, l'intero parcheggio di via Orti della Farnesina davanti al distretto Ponte Milvio della polizia di Stato e infine dallo spartitraffico a raso tra via Orti della Farnesina e via della Farnesina.

Viale del Ministero degli Affari Esteri sarà chiuso al traffico e reso interamente pedonale.

Dalle 14 scatteranno poi temporanee chiusure al traffico, per l'afflusso e a seguire il deflusso degli spettatori, su viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Diaz, sul lungotevere Diaz tra il largo e piazzale De Bosis, sul Ponte Duca d'Aosta, su tutto lungotevere Cadorna, della Vittoria e Oberdan e in piazzale Maresciallo Giardino.

In previsione di eventuali esigenze di sicurezza anche nella zona di piazza Mancini, dovranno essere rimossi i veicoli in via Martino Longhi e sulla stessa piazza Mancini tra via Longhi e via Antonazzo Romano. In vista del notevole afflusso di spettatori, la Questura ha richiesto al dipartimento Mobilità di potenziare le linee bus che consentano ai tifosi di raggiungere lo stadio dalle aree di parcheggio Clodio e XVII Olimpiade.