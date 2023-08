Mercoledì 2 Agosto 2023, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 18:58

Ha preso di nascosto le chiavi del Suv del padre e al volante del bolide è sfrecciato sul lungomare di Fregene, frazione del comune di Fiumicino sul litorale romano. La corsa è finita contro il muro di cinta dell'hotel Corallo di via Gioiosa Marea.

L'allarme alle 5 del mattino

L'allarme è scattato intorno alle cinque del mattino del primo agosto, al volante del bolide c'era un 14enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia che hanno proceduto con una sanzione a carico del minore assicurandolo poi ai sanitari del 118 che non hanno riscontrato ferite o lesioni gravi. Da quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe dunque sottratto le chiavi dell'auto del padre che in quel momento stava dormendo. Una bravata che sarebbe potuta finire in tragedia.

Il video sui social

Mentre sui social, proprio in queste ore, è stato pubblicato un video di un Suv che sfreccia lungo la strada e centra un muro di cinta. Per gli investigatori non è escluso che possa trattarsi proprio del 14enne che ha "rubato" la macchina del padre e che avrebbe dunque filmato la bravata poi finita su Instagram.