Incidente a Fiumicino, morto un ragazzo: il 32enne ha perso il controllo dello scooter e si è scontrato con un'auto

Un 34enne, residente a Ostia, ha perso la vita stamane a seguito di un incidente lungo la via Portuense poco prima del Resort QC Terme di Fiumicino. Alle ore 8.30, per cause ancora da accertare, sembra che il giovane proveniente da Parco Leonardo, abbia perso il controllo dello scooter su cui procedeva in direzione Porto, a causa del fondo reso viscido dalla pioggia, e sia finito contro una Fiat Idea che procedeva nella corsia opposta.

L'incidente

L’impatto è stato violento, nonostante il conducente della Fiat abbia frenato, e il lidense è finito sull’asfalto privo di vita. Lo scooter ha proseguito la sua corsa per finire tra la vegetazione all’interno di un canale di scolo parallelo all’arteria che conduce all’ingresso di Fiumicino. Sul posto la Polizia locale che ha chiuso la strada e deviato il traffico proveniente da Fiumicino su via del Lago Traiano per procedere ai primi rilievi dell’accaduto.

