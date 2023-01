Giubileo della speranza, Gualtieri e Mantovano presentano i primi 87 interventi

Roma sarà pronta ad assolvere la sua funzione cosmopolita di luogo di culto e meta per la cristianità”. A meno di tre anni dal Giubileo del 2025 iniziano le grandi manovre per valorizzare al meglio la Capitale in attesa delle “decine di migliaia di pellegrini” che arriveranno.

A presentare i primi 87 interventi - a cui farà seguito un secondo dpcm - il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano (qui il video della conferenza), che ha annunciato un investimento iniziale di oltre un miliardo di euro (quasi 4 complessivi). Gli interventi riguarderanno l’intera città e vanno dalla sottovia di piazza Pia alla riqualificazione di molte delle strade vicine alla sede vaticana fino alla manutenzione straordinaria delle metropolitane e della viabilità interna (“la quasi totalità delle strade della città” ha spiegato Gualtieri), con 430 chilometri interessati.