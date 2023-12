Fiumicino, paura all'aeroporto: uomo tenta di scavalcare i varchi di sicurezza. Bloccato dagli agenti al Terminal 1

Momenti di paura ieri pomeriggio all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma. Ha tentato di scavalcare all'improvviso i tornelli dei varchi dei controlli di sicurezza al Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino ma è stato prontamente bloccato dagli agenti della polizia, con la collaborazione degli addetti alla sicurezza di Aeroporti di Roma, e non si sono verificate situazioni di possibile rischio per i passeggeri. È successo poco dopo le 16, protagonista un uomo in evidente stato di alterazione.

Qualche instante di concitazione, con un vetro che si è incrinato, e di apprensione tra alcuni passeggeri che si sono accorti del fuori programma ma tutto è stato ricondotto alla normalità in pochi minuti. L'uomo, di origini sudamericane, è stato condotto negli uffici della polizia giudiziaria per gli accertamenti di rito e per capire le motivazioni alla base del gesto.