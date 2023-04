Domenica 30 Aprile 2023, 09:06

Area di sicurezza presidiata dalle forze dell'ordine nei dintorni del palco, strade chiuse, bus deviati e metropolitana attiva fino all'1,30 di notte, ma con possibile stop temporaneo per la stazione di San Giovanni. Un piano straordinario per il traffico e i trasporti è stato messo a punto per domani, in occasione del tradizionale "Concertone" del Primo maggio, che scatterà alle 15 per concludersi intorno alla mezzanotte.

L'evento, organizzato dai sindacato confederali per la festa del Lavoro, sarà presentato da Ambra Angiolini assieme a Fabrizio Biggio. E, come di consueto, porterà in piazza decine di migliaia di persone, provenienti anche da altre regioni italiane: l'anno scorso, secondo gli organizzatori, si arrivò quasi a 200 mila presenze in tutto l'arco della giornata. Quest'anno si punta a superare questa cifra, grazie anche alla fine delle misure di prevenzione anti Covid e alla ripresa del turismo (e degli arrivi in generale) nella Città eterna. Già da ieri c'erano tante persone (soprattutto giovani) intorno al palco allestito in piazza San Giovanni, dove erano in corso le prove dello spettacolo, per scorgere qualche big o anche solo per farsi un selfie. Ma per domani resta forte l'incognita del meteo, che potrebbe rendere la vita difficile agli spettatori del Concertone.

LE MISURE

Il piano per la circolazione scatterà già domani mattina: sarà delimitata un'area di sicurezza compresa tra piazzale Appio, viale Carlo Felice (tra piazza di Porta San Giovanni e via Conte Rosso), via Conte Rosso, via Ludovico di Savoia (tra via Emanuele Filiberto e via Conte Rosso), via Domenico Fontana, piazza San Giovanni in Laterano (il settore compreso tra la Scala Santa e l'obelisco), piazza di Porta San Giovanni e piazzale Appio. Nell'area di sicurezza si accederà attraverso cinque varchi, che saranno presidiati dalla polizia: piazza di Porta San Giovanni, all'altezza del Santuario della Scala Santa (lato palco); via Emanuele Filiberto, all'altezza via Ludovico di Savoia; viale Carlo Felice, all'altezza di via Conte Rosso; piazza di Porta San Giovanni, all'altezza degli archi di piazzale Appio; piazza San Giovanni in Laterano, all'altezza del Santuario della Scala Santa (lato via Domenico Fontana), per i fedeli che vogliono andare alla Scala Santa.



LE LIMITAZIONI

Dalle 8 sarà vietato il transito a piazza di Porta San Giovanni, piazza di San Giovanni in Laterano (tra l'obelisco e il Santuario Pontificio della Scala Santa), via Emanuele Filiberto (tra via Ludovico di Savoia e piazza di Porta San Giovanni), via Carlo Felice (tratto compreso tra via Conte Rosso e piazza di Porta San Giovanni), via Ludovico di Savoia (tratto compreso tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto) e via Umberto Biancamano (tratto compreso tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto). In caso di necessità, inoltre, la polizia locale potrà chiudere a vista anche via La Spezia, via Taranto, via Appia Nuova (tra piazzale Appio e piazza Re di Roma), via Magna Grecia (tra piazzale Appio e largo Magna Grecia) e largo Brindisi. Entro la mezzanotte di oggi dovranno essere rimossi gli eventuali veicoli in sosta su piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Umberto Biancamano, via Ludovico di Savoia, via Domenico Fontana, piazza San Giovanni in Laterano e via Sannio per circa 50 metri a partire da piazzale Appio. Piano straordinario anche per il trasporto pubblico: alle prime ore del mattino saranno deviate le linee 3Nav, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665 e 792. Al termine del concerto entreranno in azione le squadre dell'Ama per la pulizia dell'area, che si concluderà entro le 5 del mattino successivo. Saranno così deviate anche le linee notturne nMA, n3d, n3s, nMC. Il servizio delle metropolitane A, B, B1 e C sarà prolungato sino all'1,30 di notte. Per ragioni di sicurezza, però, già dalle 15 potrebbero chiudere le stazioni San Giovanni e Manzoni. Nel caso, si potranno utilizzare la fermata Re di Roma sulla linea A e quella di piazza Lodi per la metro C.