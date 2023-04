Primo maggio, i supermercati aperti a Roma: mappa dei punti vendita e centri commerciali

Primo maggio, alcuni supermercati saranno aperti, molti con orari ridotti. Ecco dove fare la spesa lunedì (controllando, di preferenza, gli aggiornamenti online sulle aperture).

Gli orari dei supermercati

A Roma i punti vendita Lidl e Carrefour saranno aperti con orario pieno: dalle 7.30 alle 22. Anche molti supermercati Panorama saranno aperti per l'intera giornata, dalle 8 alle 21. Faranno orario ridotto invece i supermercati Pam: alcuni lavoreranno fino alle 13. La catena Iper aprirà mezza giornata, fino alle 13.30, così come Tuodì, ma non tutti i punti vendita: alcuni risultano chiusi, pertanto si consiglia di controllare sul sito.

I centri commerciali

Per quanto riguarda i centri commerciali, restano aperti il Maximo shopping center (con all'interno Pam), Roma Est (con Panorama), l'outlet di Castel Romano e il Parco commerciale Da Vinci (rispettivamente fino alle 20 o alle 21).

Le chiusure

Leroy Merlin terrà chiusi i suoi punti vendita, mentre Decathlon tenderà in linea generale ad adeguarsi alla situazione del centro commerciale a cui si appoggia. Chiusi anche Esselunga, Coop e il centro commerciale Porta di Roma.