Casamonica, sgomberata a Roma una maxi-villa alla Romanina (con piscina e cavalli d'oro). Colpo al clan

Zona Romanina, Roma: sgomberato un immobile appartenente al clan Casamonica. Le operazioni per liberare l'immobile confiscato al Clan è avvenuta sotto il controllo degli agenti della questura di Roma, in via Flavia Demetria. L'immobile sgomberato dalla Polizia di Roma in zona Romanina, secondo quanto si apprende, apparteneva al capoclan Giuseppe Casamonica.

Villa dei Casamonica, lo sgombero

La villa ha una piscina, arredo sfarzoso e cavalli di lusso d'oro.

All'epoca finirono nel mirino anche altre ville con piscine tra la Romanina e Frascati, gioielli dal valore di 30.000 euro, una stazione di servizio a marchio Ip con tanto di bar tabacchi a San Cesareo, un altro bar a Montecompatri, dieci polizze dal valore di oltre 30.000 euro e disponibilità bancarie per un valore di 65.000 euro presso una serie di istituti di credito. Un vero e proprio tesoro.

«Oggi vorrei ringraziare le forze dell'ordine che hanno sgomberato i Casamonica della loro villa. Va individuato e colpito l'aspetto economico e poi far vedere che questi beni vengono affidati al servizio della comunità». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso della conferenza stampa in Campidoglio sulla Giornata delle vittime innocenti delle mafie.