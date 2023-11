Va a trovare la figlia e al ritorno trova casa occupata: i due abusivi hanno già distrutto l'arredamento

Ancora occupazioni abusive di appartamenti. Era dalla figlia in provincia di Caserta e le hanno occupato la casa: a segnalare un nuovo caso di occupazione abusiva in pochi giorni a Quarto, in provincia di Napoli, è il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui la vittima si è rivolta dopo avere denunciato tutto alle forze dell'ordine.Secondo quanto rende noto Borrelli l'episodio è avvenuto nuovamente in via De Gasperi. «Questa volta - spiega - a sporgere denuncia è la signora Anna: la donna, legittima assegnataria dell'alloggio di Quarto, da un po' di tempo è andata a vivere temporaneamente dalla figlia a Villa Literno per questioni di salute. Durante la sua permanenza fuori il comune flegreo un uomo e la sua compagna hanno forzato la porta del suo appartamento occupandolo. Oltre a questo, i due abusivi le hanno distrutto completamente l'arredamento e ed hanno lanciato dal balcone biancheria ed oggetti personali».

Torna dal lavoro e trova la casa occupata da tre donne con bambini: «Da cinque giorni vivo in auto»

«Abbiamo allertato le autorità affinché intervengano immediatamente per sgomberare i due intrusi che hanno compiuto un gesto di una gravità e di una prepotenza senza eguali», fa sapere il deputato. «La signora Anna deve tornare in possesso di casa propria», dichiara Borrelli per il quale si tratta «dell'ennesimo episodio che testimonia la gravità di un fenomeno che è completamente sfuggito al controllo anche per mancanza di leggi adeguate, le quali, in questo momento, sembrano tutelare maggiormente gli usurpatori piuttosto che le vittime. È tempo di fare delle sostanziali modifiche e che lo Stato risponda con forza a queste violenze inaccettabili».

IL PRECEDENTE

Un cittadino di Quarto, comune napoletano dell'area flegrea Napoli, martedì 7 novembre si è recato al lavoro, come ogni mattina, quando viene chiamato all'improvviso dai vicini di casa che lo allertano sul fatto che degli sconosciuti sono entrati nella sua abitazione occupandola.