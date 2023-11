Capra in fuga da Bioparco, allarme dei passanti a Villa Borghese: arrivano polizia e carabinieri

Uno sguardo sulla città, l’irrefrenabile e innata voglia di libertà e di avventura, poi il ripensamento. Intimorito forse dal rumore del traffico o dallo scricchiolio degli alberi a rischio crollo mossi dal vento. Spaventato da una Capitale, insomma, sempre meno ospitale: soffocata da rifiuti, assediata da cinghiali avvistati ormai ovunque, invasa da pappagalli parrocchetti “alieni” che rubano le tane ai picchi, mentre nei cieli si combatte la lotta tra gabbiani e piccioni e per i vicoli del Centro i topi “comandano”.

Roma “bestiale” spaventa anche la fauna selvatica.

Il leone Kimba, scappato da un circo a Ladispoli, non ha fatto in tempo ad arrivare a Roma, sedato e catturato dopo sette ore di fuga. Una grande capra selvatica invece sabato si è “affacciata” sulla città, scatenando tanta preoccupazione.

Capra in fuga

«C’è un’antilope libera!», anzi no «ho visto un caprone!». L’allarme è scattato a partire dalla mattina quando un esemplare maschio di “Himalayan tahr” (specie imparentata con la capra selvatica) è riuscito a evadere dall’area nella quale vive nel Bioparco. Ha passeggiato, anzi corso, all’interno del parco di viale del Giardino Zoologico. A un certo punto è apparso sopra un muro di villa Borghese, all’altezza del Parco dei Daini. In molti, allarmati per l’avvistamento, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In particolare alla polizia, verso le 14,40 sono arrivate richieste di intervento «per un antilope di colore marrone e grigio, di circa 80 chili, che gira per villa Borghese». Ma in base alle telefonate non era chiaro se fosse al di fuori del Bioparco oppure no. Segnalazioni sono state fatte anche ai carabinieri a cavallo che sorvegliano quotidianamente villa Borghese.

Il Bioparco

Il grande tahr, riferiscono dal Bioparco che ha subito allertato le forze dell’ordine, ha passeggiato per un po’ sul muro di cinta alto circa quattro metri che confina con Villa Borghese. Domenica mattina è rientrato da solo nella sua area, dove vive con altri 9 esemplari. Il Bioparco sabato era stato chiuso sin dalla mattina, visto il forte vento che si è abbattuto sulla Capitale e che ha fatto strage di alberi. Potrebbe essere stato proprio il maltempo a far spaventare il tahr. Impaurito, è balzato oltre la recinzione, poi sul muro. Uno sguardo alla Roma “bestiale”, ed è tornato a casa.



