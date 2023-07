Roma, operaio punto da un calabrone killer: in ospedale in codice rosso

Ieri mattina un operaio è arrivato in coma al Campus Biomedico, nel quartiere Trigoria a Roma. L'uomo, 60 anni, lavora per una ditta che si occupa del rifacimento delle strade. L'operaio è stato punto da un calabrone killer ad un orecchio. Nel giro di pochi minuti ha perso i sensi ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Tutti i parametri vitali erano quasi spariti. Poi i medici sono riusciti a farlo riprendere. Comunque è rimasto ricoverato. Il calabrone killer detto anche "ammazza somari" e riesce ad uccidere tante api.

