Roma, banda del furgone rosso tenta di rapire una ragazza che era a spasso con il cane: la 22enne riesce a fuggire

Paura a Roma Nord, in via di Grottarossa, dove una ragazza di 22 anni mentre stava portando a spasso il cane è stata avvicinata da un furgone. A bordo c'erano due uomini che hanno tentato di rapirla: la giovane è riuscita a scappare e a tornare dai genitori, con i due malintenzionati che sono corsi via.

Cosa è successo

È successo alle 13 di domenica scorsa 1 ottobre: la madre e il padre della 22enne stavano facendo la spesa in un supermercato poco distante, in zona ospedale Sant'Andrea.

La ragazza ha portato il cane e mentre stavano vicino a una fontanella, si è avvicinato un furgone di colore rosso. «Prendila, prendila», si sono detti i due, entrambi italiani mentre uno cercava di afferrarla per il braccio. La 22enne fortunatamente è riuscita a divincolarsi e a scappare continuando ad urlare chiedendo aiuto. Sotto choc è stata soccorsa dai genitori. Poi sono intervenuti gli agenti del commissariato Flaminio, che hanno raccolto la testimonianza della ragazza e acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso la targa e il furgone rosso in fuga