Ardea, trovato e disinnescato un ordigno bellico

Un ordigno bellico è stato disinnescato e rimosso a Marina di Ardea. E' stato ritrovato in un campo vicino a via Firenze, all'altezza dell'incrocio con via Foggia. Gli artificieri hanno compiuto l'operazione in collaborazione con gli agenti della polizia di Stato di Anzio e i carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo.

Quella del litorale a Sud di Roma è una zona dove frequentemente si trovano ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale. L'ultimo episodio è avvenuto il 12 gennaio di quest'anno: durante i lavori di manutenzione di via Adige, nel quartiere di Nuova California, è stato trovato un altro ordigno. E non sono mancate (come nel 2020) i ritrovamenti nei giardini privati. Nove anni fa, invece, un ordigno bellico è stato ritrovato sulla spiaggia.

Quella è la zona dello sbarco di Anzio, l'operazione Shingle che venne condotta dagli Alleati nella costa romana per liberare la Capitale dalle divisioni tedesche.

Lo sbarco avvenne il 22 gennaio del 1944. Per la costruzione dell'ospedale dei Castelli (realizzato tra il litorale e i colli), venne fatta una grande operazione di sminamento dei 15 ettari dell'area. E anche lì vennero trovate tantissime bombe che sono state disinnescate.