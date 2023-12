Roma, apre domani il nuovo poliambulatorio nel quartiere Garbatella

Domani 2 dicembre, il giorno d’apertura del nuovo poliambulatorio Santagostino in via delle Sette Chiese 146, che sarà di grande aiuto per il quartiere della Garbatella. Roma è una città molto grande e molti cittadini hanno riscontrato problemi per prenotare visite e analisi mediche. Per farcela, a volte è stato necessario rivolgersi a un Asl differente dalla propria, oppure a pagamento da un medico fuori dall’orario di servizio. E non sono pochi i casi in cui si è costretti addirittura a rinunciare alla prestazione. Ma ora ci sarà un’altra soluzione che permetterà a tutti di dimenticare le lunghe liste d'attesa, grazie alla nuova rete di poliambulatori specialistici completi di qualsiasi servizio sanitario.

Il nuovo centro nel quartiere Garbatella.

Il grande nuovo centro è composto da 3 piani, 6 ambulatori e 30 professionisti sanitari e medici per offrire un servizio accessibile e di qualità con una grande attenzione alla cura del paziente.

Qui potrai prenotare visite specialistiche in 36 diverse branche: dalla ginecologia alla dermatologia, all’otorinolaringoiatria, fisiatria e nutrizione. Santagostino è una rete di poliambulatori specialistici completi che concilia qualità elevata innovazione e accessibilità.