Roma, a Garbatella apre la biblioteca "Joyce Lassu"

Inaugurata oggi, martedì 17 ottobre la nuova biblioteca in Via Costantino 49, nel VIII municipio, intitolata in onore della partigiana, scrittrice e poetessa Gioconda Beatrice Salvadori Paleotti più comunemente nota col nome di“ Joyce Lassu”. Il riconoscimento alla donna è motivato dal suo importante contributo alla letteratura e alla storia italiana. Capitano nelle brigate “Giustizia e Libertà”, la sorella dello storico e antifascista Max Salvadori, ricevette difatti anche la medaglia d’argento al valore militare.

Presente all’inaugurazione odierna, effettuata a seguito della conlusione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, anche il sindaco Roberto Gualtieri.

La struttura culturale, ospitata nel nuovo complesso residenziale di Garbatella, si estende per una superficie di oltre quattrocento metri quadrati e offre alla consultazione circa sei mila volumi delle più disparate tematiche tra: saggistica, narrativa, storia, politica, fumettistica e letteratura per grandi e piccini.

Lo spazio è suddiviso tra un’aula studio con 30 tavoli attrezzati e 44 posti a sedere e una sala per bambini/e e ragazzi/e.

Saranno inoltre presenti delle postazioni al pubblico per: la presa visione dei cataloghi online, l’ effettuazione dell'autoprestito e gli hublet per l’accesso ai contenuti digitali.

La fruizione agli utenti sarà consentita dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 19 ed il sabato dalle 10 alle 14.