Roma, il progetto Scuole sicure della Questura di Roma approda nella “Scuola Giapponese”

Una rappresentanza della Scuola Giapponese della capitale ha incontrato i poliziotti dell’ XI Distretto San Paolo. Prosegue così da parte della Questura di Roma, il Progetto Scuole Sicure dedicato all’ educazione alla legalità indirizzato ai più giovani. Nella mattinata di ieri una rappresentanza della Scuola Giapponese a Roma, unitamente al Dirigente Scolastico e ad un responsabile dell’Ambasciata Giapponese si è recata in visita presso l’XI Distretto San Paolo. Gli agenti hanno incontrato gli alunni, i quali hanno partecipato a momenti di condivisione con i poliziotti, visitando anche i vari uffici del Distretto. In zona Tuscolano invece, i poliziotti del locale Commissariato, si sono recati presso la scuola elementare Damiano Chiesa di via Marco Decumio dove hanno incontrato 80 alunni e 6 maestre.

Durante l’incontro, come sempre, sono stati affrontati temi riguardanti il bullismo e l’uso corretto della Rete e dei social. Un investimento quello del progetto “Scuole Sicure” per l’anno 2022/2023” che fa capo al Fondo unico Giustizia per un totale di 5,5 milioni di euro da destinare anche ad iniziative per contrastare il fenomeno dello spaccio dinanzi agli edifici scolatici. Nell’ambito invece delle iniziative per la tutela della sicurezza urbana, il ministero dell’Interno ha destinato ai comuni 13,5 milioni di euro per la sicurezza delle spiagge e dei laghi. Per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, sono stati resi disponibili 2 milioni di euro che verranno ripartiti tra tutti i capoluoghi di provincia. Per il progetto “Spiagge sicure” sono state messe a disposizione 5,5 milioni di euro per 239 comuni italiani interessati da intensi flussi turistici estivi. Per il progetto “Laghi sicuri” infine sono stati stanziati 500.000 euro per 34 comuni confinanti con i 10 maggiori laghi italiani. Un iimpegno finanziario reso possibile anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali.