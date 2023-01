Roma, la rom incinta con 11 figli che vive in in un parcheggio del Villaggio Olimpico. I residenti: «Qui ormai è una baraccopoli»

Non è un romanzo di Victor Hugo o Lev Tolstoj ma è la storia che i residenti del Villaggio olimpico raccontano da anni. «Il parcheggio di via Austria al villaggio olimpico è stato sempre una “camperopoli” sempre occupato da almeno 4-5 camper di nomadi tutti i giorni - dice una residente di via Portogallo che si affaccia proprio sul piazzale - ma ce ne è uno dove scendono tutte le mattine una decina di ragazzini non si sa come riescano a viverci». I residenti lanciano un grido di allarme di un problema che sta diventando di ordine sociale ma che in queso caso va ad interessare anche molti minori: «Sono anziana e quando esco a fare la spesa con il carrello ho timore quando mi stanno vicino, alcune volte i ragazzini sono stati aggressivi perchè chiedevano con insistenza soldi - continua la signora di via Portogallo - avendo la finestra proprio di fronte un giorno li ho visti collegare un tubo ad una fontanella e un giorno anche scaricare dal camper nei giardini, non voglio pensare cosa, un altro quando ero per strada li ho visti litigare con il proprietario del Bar delle Nazioni in via Stati Uniti d’America sono arrivati anche alle mani perchè non volevano pagare, qualcuno dovrebbe intervenire o almeno controllare cosa combinano senza parlare dell’esempio che danno a tutti i loro bambini».

La famiglia

Nel camper ormai fisso nel parcheggio ci abitano un nomade con sua moglie incinta e i loro 11 figli, che spesso come ha raccontato un’insegnate non vanno a scuola e sono abbandonati a loro stessi. «I bambini sono iscritti qui ma li vediamo pochissimo quasi mai - dice un’insegnate del plesso Guido Alessi dell’Istituto via Micheli di via Flaminia 225 - i genitori non li mandano a scuola e secondo noi i servizi sociali dovrebbero vigilare di più indipendentemente del reddito di cittadinanza e dei sussidi che ricevono c’è un problema di abbandono di minori che li fa vivere senza regole nella marginalità più totale». Un problema sentito al Villaggio olimpico che si va ad aggiunger agli altri già denunciati in passato anche dalle istituzioni: «Le camperopoli al Flaminio e delle aree adiacenti devono finire - dice il consigliere Francesco De Salazar - c’è bisogno che il sindaco emetta un’ordinanza ad hoc per far cessare lo stazionamento dei camper di nomadi che ormai va avanti da anni, non si può limitare il discorso solo al codice della strada, è un problema anche sociale che riguarda norme igieniche-sanitarie, legalità e minori che vivono all’interno di un camper senza i requisiti minimi di vivibilità, con genitori irresponsabili che percepiscono il reddito di cittadinanza ma che rovistano nei cassonetti dela spazzatura e non si preoccupano dei lori figli commttendo atti di microcriminalità quotidiani come i furti nei supermercati e nei bar al loro fianco, i servizi sociali del municipio devono intervenire quanto prima quel che succederà sarà una loro responsabilità».