Roma, fumo nelle corsie del policlinico Umberto I: evacuato il pronto soccorso. Cosa è successo

Caos e paura ieri sera al policlinico Umberto I quando una nuvola di fumo ha invaso i locali del pronto soccorso. Sono scattate subito le misure di sicurezza. I primi a intervenire sul posto sono stati i vigili del Fuoco che hanno accertato le cause: in realtà come i pompieri hanno verificato, al piano sotterraneo ha ceduto una delle tubature di acqua calda. La rottura del tubo ha quindi causato l’intensa nube di vapore acqueo, scambiato nei primi momenti per fumo. Nei locali interessati dal cedimento sono subito intervenuti anche i periti e i tecnici della struttura ospedaliera. Mentre i pompieri hanno proceduto con le misure di messa in sicurezza e quindi le verifiche sulla stabilità della colonna dove la tubatura ha ceduto. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, 30 pazienti sono stati trasferiti dal prono soccorso ai locali più interni, non raggiunti dalla nuvola di vapore acqueo: nessuno è rimasto ferito o intossicato.

LE MISURE DI SICUREZZA

L’allarme ieri sera è scattato intorno alle 21, quando il vapore acqueo dal sotterraneo è salito velocemente invadendo i locali del pronto soccorso.

In pochi minuti sono state attivate tutte le misure di sicurezza previste. Al momento dell’allarme erano presenti 30 pazienti al pronto soccorso. Nessuno ha riportato ferite e tutti sono stati poi trasferiti nei locali vicini al pronto soccorso che è sempre rimasto operativo.

«Non abbiamo sentito nulla ma abbiamo visto una nube nella sala del pronto soccorso, poi gli infermieri ci hanno trasferiti in una zona più interna dell’ospedale» ha raccontato uno dei pazienti che ieri sera era in attesa di essere visitato quando è scattato l’allarme. «Poi abbiamo visto il fumo in una delle sale - racconta ancora il paziente- per alcuni istanti c’è stato il caos e abbiamo avuto paura perché non si capiva nulla. Alla fine - conclude- ci hanno spiegato che si trattava di vapore acqueo e che c’erano stati dei problemi a una tubatura».

I CONTROLLI

Momenti di panico anche tra i medici e gli infermieri che al momento dell’allarme si trovavano in sala operatoria: «Non ci siamo accorti di nulla - confermano i medici che ieri sera erano impegnati in un in un intervento di routine- ci siamo accorti dell’allarme al termine dell’operazione, quando non ci facevano passare dal pronto soccorso per portare il paziente in reparto».

I medici e gli infermieri sono stati quindi indirizzati con i pazienti nelle stanze ai piani superiori della struttura ospedaliera.

In tarda serata, con una nota ufficiale il policlinico Umberto I ha confermato la perdita di vapore «dovuta alla rottura di una tubazione di acqua calda in un locale del reparto Utm posto sopra al pronto soccorso». Con le operazioni di messa in sicurezza che sono andate avanti per tutta la serata.

Controlli e accertamenti alla struttura verranno eseguiti anche oggi. Resta infatti ancora da stabilire cosa ha causato il crollo della colonna e delle tubature dell’acqua calda.