Incendio sulla nave Excelsior partita da Palermo, a bordo 493 passeggeri: fiamme domate e nessun ferito

Principio di incendio sulla nave Excelsior della compagnia "Grandi navi veloci" partita da Palermo e diretta a Genova. A bordo ci sono 493 passeggeri e 89 membri dell'equipaggio. All'una di notte, a circa 80 miglia dal capoluogo siciliano, le fiamme hanno interessato un fumaiolo. L'incendio è stato domato dal personale di bordo. Non ci sono feriti.

L'incendio

Sono state attivate le procedure di emergenza: motori spenti e invio di un mezzo di supporto. La nave ha impiegato diverse ore per rimettersi in viaggio scortata dalla Splendid sempre della Gnv. È diretta a Napoli dove arriverà alle 17.30. Qui si stabilirà se riprendere il viaggio verso Genova o trasferire i passeggeri su un'altra nave. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Palermo. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause del principio di incendio.