«Ci hanno rubato le ruote della macchina, come torniamo a casa?»

Nella notte scorsa, al parcheggio di Montebello (quartiere Flaminio di Roma), si è verificato un vero e proprio raid ai danni delle auto parcheggiate nella zona. Numerosi veicoli sono stati danneggiati e privati dei loro pneumatici, lasciando così i proprietari senza mezzi di trasporto.

I malviventi, approfittando dell'oscurità e della mancanza di sorveglianza, hanno agito indisturbati e con grande rapidità. In poco tempo hanno danneggiato diverse auto e hanno sottratto tutti e quattro i pneumatici, lasciando i proprietari in una situazione di grande disagio.

Commenta un abitante della zona: "Noi abitanti della zona siamo scioccati e preoccupati per la nostra sicurezza, chiediamo un maggiore controllo del parcheggio da parte delle autorità competenti. La mancanza di videosorveglianza e di misure di sicurezza adeguate, avrebbero potuto evitare un simile episodio".

La polizia è al lavoro per individuare i responsabili di questo vile gesto e per garantire la sicurezza dei cittadini. Nel frattempo, i proprietari delle auto danneggiate sono costretti a trovate soluzioni alternative per poter riprendere la propria quotidianità.