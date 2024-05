Martedì 28 Maggio 2024, 20:09

Sono in corso le indagini per rintracciare le due persone che questo pomeriggio hanno rubato il Rolex a un uomo mentre viaggiava in auto nel quartiere Tor di Quinto di Roma. È successo intorno alle ore 18 in Corso di Francia, all'altezza di via Flaminia. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, che si e' presentata in commissariato a sporgere denuncia, l'uomo, mentre era a bordo della sua auto, e' stato affiancato da due persone a bordo di due motorini. I due hanno quindi strappato l'orologio dal polso dell'uomo e sono fuggiti. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato.