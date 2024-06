Elezioni europee 2024, rush finale per il centrodestra. Oggi Meloni a Roma e Salvini a Milano

È cominciata la settimana decisiva, quella in cui i partiti danno l'ultimo sprint nella corsa verso il Parlamento europeo. E il rush finale è partito anche per il centrodestra: oggi Giorgia Meloni sarà in Piazza del Popolo a Roma per concludere la campagna elettorale, segnando la sua prima apparizione pubblica su un palco da quando è iniziato il conto alla rovescia per le elezioni. Contemporaneamente, Matteo Salvini, leader della Lega, si troverà nell'altra grande metropoli italiana: Milano. L'appuntamento è in Piazza Duomo, dove sarà con lui anche il generale Vannacci.

Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni torna oggi, 1 giugno, a concludere la campagna elettorale, nello stesso luogo che nel 2022 insieme agli alleati del centrodestra le prenotò la vittoria alle elezioni politiche: Piazza del popolo. «Tutti con Giorgia Meloni. Vi aspettiamo a Roma, piazza del Popolo dalle ore 14», si legge sul profilo social di Fdi. Ultimo atto di una campagna elettorale che di momenti cruciali ne ha visti tanti: dalla stoccata a De Luca, fino alle diatribe per il duello tv. Ma intanto a Roma l'allerta è altissima: saranno mille gli operatori delle forze dell'ordine in campo per gestire l'ordine pubblico.

L'attenzione è massima perchè mentre si terrà il comizio di Giorgia Meloni in piazza del Popolo, è stato organizzato un corteo "contro il governo della guerra" e per la Palestina, promosso da Potere al Popolo e dai collettivi universitari, che partirà da piazza Vittorio. Entrambi gli eventi sono previsti nel pomeriggio, a partire dalle 14.

Lega

Appena un'ora dopo, dalle ore 15, a Milano si terrà il comizio di Matteo Salvini con Roberto Vannacci in Piazza Duomo, all'angolo con Corso Vittorio Emanuele II. Ma l'evento conclusivo, con cui il partito del Carroccio chiuderà la campagna elettorale per le Europee, si terrà il 6 giugno a Roma. In questo caso, l'appuntamento è alle 18 in piazza Santi Apostoli. Qui la Lega si giocherà una sorta di 'derby' con Forza Italia che chiuderà la campagna elettorale a Napoli in Piazza Matteotti.