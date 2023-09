Martedì 26 Settembre 2023, 08:10 - Ultimo aggiornamento: 08:13

Sono uscite, mano nella mano, prima dalla classe e poi dalla scuola. Varcato il cancello hanno attraversato viale Libia e da sole hanno raggiunto casa della nonna di una delle due. L'allarme per le due alunne di prima elementare, di appena sei anni, è scattato solo quando la nonna ha avvisato la figlia che ha riportato le due piccole studentesse a scuola. L'episodio è dello scorso venerdì ed è avvenuto al VII circolo Montessori di via Santa Maria Goretti. La scuola che ora ha avviato un indagine interna. Così come conferma una nota interna dell'istituto: «A seguito della segnalazione di un episodio di elusione dei controlli da parte di due minori, e risoltasi fortunatamente senza danni, è stata avviata un'indagine interna volta ad accertare l'esistenza di eventuali responsabilità individuali in capo ai dipendenti implicati».

LE REAZIONI

«Volevo andare a casa della nonna» avrebbe spiegato la piccola alla stupita e preoccupata per quanto avvenuto. Un episodio che ha fatto scattare l'allarme dei genitori degli altri bimbi che frequentano la scuola. «Il fatto grave è che le due bimbe siano uscite dalla scuola senza che nessuno se ne accorgesse, hanno percorso da sole strade trafficatissime e sarebbe davvero potuto accadere di tutto» commenta il papà di uno studente di prima elementare: «Ho saputo dell'accaduto- dice- attraverso la nota scolastica. Ora mi auguro che dalla scuola arrivino provvedimenti e contromisure».

Ancora ieri pomeriggio nel piazzale dell'istituto di via Santa Maria Goretti, il clima tra i genitori che erano andati a riprendere i figli al termine delle lezioni, era teso. «Le bimbe non erano sorvegliate altrimenti non avrebbero avuto modo di allontanarsi e addirittura di uscire dalla scuola. Quello della sicurezza è un tema delicato, ancor di più quando si tratta di bambini così piccoli. Davvero non riesco a capire come sia potuto accadere che insegnanti, bidelli e impiegati scolastici non si siano accorti di quanto stava avvenendo» commenta la mamma di un'altra studentessa del circolo Montessori. «Attendiamo tutti con ansia che la scuola chiarisca la dinamica di quanto avvenuto e ci aspettiamo che la scuola si assuma la responsabilità della mancata sorveglianza» conclude un altro genitore in attesa dell'uscita pomeridiana.