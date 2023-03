Roma, ecco "la settimana del cervello". Tutte le iniziative, date e orari degli eventi

Una settimana, la prossima, all’insegna della conoscenza: una settimana dedicata all’esplorazione di un organo tanto interessante quanto ancora parzialmente oscuro.

L’appuntamento è a Santa Maria della Pietà, in particolare dal 13 al 19 marzo 2023 con “La settimana del cervello”. Una serie di incontri che rappresentano una preziosa occasione per sviluppare una maggiore consapevolezza circa uno degli organi – il cervello per l’appunto – più importanti e sconosciuti del nostro corpo. Ma capiamo meglio di che cosa si tratta.

La settimana del cervello, organizzata dalla ASL Roma 1, nota anche come “Brain Awareness Week”, è un’iniziativa internazionale a cui aderisce la Società Italiana di Neurologia. Il tema proposto per quest’anno è “la nuova era del cervello” e, tenendo in considerazione l’apertura della nuova Stroke Unit presso l’ospedale San Filippo Neri, questa settimana è focalizzata maggiormente sulla trattazione dell’ictus.

L’UOC di Neurologia della ASL Roma 1 promuove una serie di eventi in collaborazione con il Distretto 14 e con altre Unità Operative del Dipartimento delle Specialità Mediche, le quali si occupano di argomenti connessi alle patologie neurovascolari.

Di che tipo di eventi parliamo? Prendiamo in considerazione, ad esempio, il primo e l’ultimo giorno della settimana.

Il giorno 13 marzo, al Padiglione 12, dalle 10 alle 12, si terrà una visita al centro Adelphi, seguita, dalle 12 alle 14, da uno screening dei fattori di rischio dell’ictus. Ma non è finita qui; quest’ultima attività sarà seguita a sua volta (dalle 14 alle 16) dal cosiddetto “test your brain”: uno screening rapido della memoria.

Il 19 marzo, invece, in Sala Basaglia – dalle 10 alle 11 – si parlerà di prevenzione, di riconoscimento precoce dei sintomi e di riabilitazione. Seguirà questo intervento una “passeggiata neurologica” nel Parco e sarà previsto uno sfizioso assaggio ispirato alla sana dieta mediterranea.

Quale migliore occasione per conoscere un po’ di più il nostro corpo? Quale migliore occasione per dare la giusta importanza alla prevenzione?