Lo sport romano scende in piazza contro la violenza sulle donne

Oggi 25 novembre, nella Giornata contro la violenza sulle donne anche lo sport romano è sceso in piazza per far sentire la sua voce. Una protesta verso una palese violazione dei diritti umani come ha precisato nel suo intervento anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un abominio che l’anno scorso ha fatto 61 vittime e quest’anno fino ad oggi 52. Al grido Basta! No more! il consorzio Roma Sports Network si è di fatto promotore di una iniziativa dimostrativa che ha visto protagoniste le 13 società che lo compongo: Sis Roma pallanuoto, Roma volley maschile e femminile, Eurobasket, Basket Roma, Hockey club Roma, Hockey femminile San Saba, Roma Tamburello, All star Colosseum, Frascati scherma, Thunder Roma, Legio XIII Roma. Una rappresentanza degli atleti di ogni società sportiva era presente questa mattina sul Ponte di fronte Castel Sant’Angelo. Le atlete e gli atleti presenti si sono presentati con scarpe rosse e con l’emblematico segno rosso sulla guancia coinvolgendo passanti e i turisti chiedendogli di segnarsi il viso o una mano per dimostrare solidarietà a tutte le donne vittime di violenza. Nel pomeriggio invece nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato in via delle Dogana vecchia si è tenuto il dibattito sull’eliminazione della violenza contro le donne titolato “Prima ancora del Mai più”. Al dibattito sono intervenuti l’avvocato penalista Maria Nellina Spataro i criminologi Natale Fusaro e Giuseppe Bruno, il vice questore aggiunto della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato la dottoressa Tiziana Latino, lo psicologo Paolo Greco, Patrizia Mirigliani patron di Miss Italia con senatori, deputati ed euro parlamentari.