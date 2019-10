Roma, domenica lungo via dei Fori Imperiali si gioca a ping-pong

Ultimo aggiornamento: 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'oratorio è da sempre il luogo deputato per imparare a giocare a ping-pong. Ebbene, domenica 6 ottobre diventa possibile farlo lungo via dei Fori Imperiali. Qui per tutta la giornata si svolge il “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, un'occasione per scoprire un nuovo format del Tennistavolo, il TTX appunto, che prevede un tavolo più piccolo, le racchette senza effetti e una pallina più grande e pesante, che permette di giocare anche all’aperto e con il vento.Per chi ha già le proprie racchette e la sua pallina porta fortuna, è possibile partecipare al villaggio sportivo che si estende per 180 metri, con un’area dedicata ai tornei e un’area intrattenimento con spettacoli ed esibizioni. Ad arricchire la giornata di gioco c'è la presenza di Chiara Colantoni, pongista azzurra testimonial dell'evento con la collega azzurra paralimpica Giada Rossi, numero uno al mondo nella classifica mondiale di Classe 2. Le due atlete sono in compagnia del Direttore Tecnico Paralimpico Alessandro Arcigli e della campionessa Clara Podda.L’evento è organizzato dall’International Table Tennis Federation (ITTF), dalla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), con la collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners e può contare sul sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, del Comune di Roma, del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). il TTX in tutta Italia, nel 2022 potrebbe essere tra le discipline dei Giochi Olimpici Giovanili in programma a Dakar.