Roma, "Flashdance" accende il Teatro Olimpico: dopo 35 anni Alex torna a ballare

Effetto nostalgia a teatro. Canzoni memorabili, numeri di danza al cardiopalma, scaldamuscoli e body, il brivido delle audizioni e l'amore travagliato. Il mito di "Flashdance" sbarca sul palcoscenico del Teatro Olimpico di Roma. Arriva nella capitale, dal 5 al 10 febbraio, la mega-produzione del musical tratto dal film-icona di Adrian Lyne

«Alex ed io abbiamo molte affinità - racconta Valeria - Il percorso che vedete in scena in due ore, io l'ho vissuto in 10 anni». "Flashdance" non manterrebbe intatto il suo fascino senza le sue hit che hanno fatto storia, come What a feeling, Maniac, Gloria, Man Hunt e Rock 'n Roll. Ma anche scene cult come la coreografia con la doccia (con litri e litri d'acqua in scena) e l'audizione finale. «Il momento per me assolutamente più difficile - dice Belleudi - Sola sul palco per 4 minuti con tutto il pubblico in attesa: per me la commissione siete voi».

che nel 1983 lanciò Jennifer Beals nei panni dell'operaia-ballerina Alex.Dopo il successo a Milano, i sold out a Firenze e il premio Miglior musical dell'anno al Festival Fatti di Musica 2018, lo spettacolo vanta la regia sopraffina di Chiara Noschese e un cast di 20 attori-ballerini. Protagonista assoluta è la talentuosa Valeria Belleudi, nel 2004 allieva di "Amici" e poi tanti anni da ballerina ensemble in teatro.