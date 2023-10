Mercoledì 18 Ottobre 2023, 17:36

Al via e fino al 29 ottobre l'Auditorium e la città di Roma diventano capitale del cinema: al via la Festa numero 18. Partenza con il debutto apprezzatissimo di Paola Cortellesi come regista con C'è anche domani, molto applaudito. Taglio del nastro anche per la mostra su Anna Magnani, scelta come icona di questa Festa.

VIDEO: LUCA BONACCORSO/AG TOIATI