Roma, tutti i concerti di Natale: il 17 dicembre quattro appuntamenti per accogliere le Feste

Perché accontentarsi solo di cioccolate calde e di cinepanettoni? I concerti di Natale ci faranno immergere ancor di più all’interno dell’atmosfera più suggestiva dell’anno. L’appuntamento è il 17 dicembre, ma per determinare il luogo e l’orario servirà specificare meglio.

Si inizia con il concerto di Natale della Parrocchia Gesù Divin Maestro in Via Vittorio Montiglio, 18. Alle ore 16.30, il Coro “Cantores in Laetitia” e l’Orchestra “ARS LUDI2 dell’I.M.I., diretti dal Maestro Dina Guetti, ci delizieranno con brani tratti dalle menti di grandi compositori – in particolare ricordiamo Mascagni, Morricone, Malotte, Anderson, Gold, Ramirez, Leavitt, Couperin, Larson, Bernstein, Holst e Adam.

Un altro concerto di Natale si terrà, invece, alle ore 19.00, nella Parrocchia San Bartolomeo Apostolo – situata in Vicolo di Monte Arsiccio, 1 – presso l’Auditorium Parrocchiale. Con il titolo “Aspettando il Natale”, oltre a celebrare la nota Festività si ricorda anche il 25° anniversario della Visita Pastorale di Papa Giovanni Paolo II, avvenuta il 21 dicembre del 1997.

A Viale dei Monfortani 50, nella Chiesa Parrocchiale di San Luigi Maria Grignon di Montfort, per ultimo, ma non per importanza, il Coro “In Canto Vivo”, formato da cantori adulti ed impegnato anche in competizioni ed eventi durante l’anno, ci intratterrà con brani a tema natalizio; il tutto a partire dalle ore 19.30. Insomma, si prospettano per il giorno 17 dicembre tante iniziative e tante emozioni: siamo tutti pronti ad accogliere il Natale a braccia aperte.