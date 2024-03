Porte aperte alla Sapienza, oggi il via alle giornate di orientamento (per la prima volta a marzo). Ecco il programma

Oltre 300 corsi di laurea, di cui 37 in lingua inglese. Duecento master, di primo e secondo livello, 86 scuole di specializzazione, più di 90 dottorati di ricerca. È solo una parte dell'offerta formativa 2024-2025 della Sapienza, che apre le porte da oggi, mercoledì 20 marzo, alle aspiranti matricole. Un appuntamento, quello di "Porte aperte alla Sapienza" che nelle 27 edizioni passate si è sempre tenuto nel mese di luglio. Stavolta l'ateneo ha deciso di anticipare a marzo per venire incontro agli studenti e facilitare loro una decisione che avrà un grande impatto sul resto della loro vita. E che nelle prime ore ha già riscosso un enorme successo, con migliaia di studenti a riempire i viali della città universitaria a caccia di informazioni. «Quest’anno abbiamo deciso di anticipare Porte Aperte alla Sapienza con l’obiettivo di dare alle studentesse a agli studenti più tempo per riflettere su una decisione importante - spiega la Rettrice Antonella Polimeni - Questi sono i giorni in cui l’Ateneo si presenta per quello che è: un luogo di dialogo fecondo tra saperi diversi e transdisciplinarietà, capace di fornire strumenti per la comprensione e la gestione delle complessità, grazie alle molteplici competenze che racchiude e alimenta».

L'appuntamento alla città universitaria

Con Porte Aperte 2024, Sapienza aderisce anche alla Prima Giornata Nazionale delle Università Italiane "Università Svelate" promossa dalla Crui, programmata per il 20 marzo 2024 presso 85 Atenei italiani.

Nelle giornate dal 20 al 22 marzo lungo il viale principale della città universitaria saranno allestiti punti informativi dedicati ai corsi di studio offerti dall’Ateneo, come pure ai servizi e opportunità di cui gli studenti possono usufruire: attività sportive, counselling psicologico, Centro Antiviolenza, sportello disabili, orchestre MuSa e Theatron-Teatro antico alla Sapienza. Presso gli stand, docenti, ricercatori e studenti saranno a disposizione per rispondere alle domande e fornire dettagli sui contenuti delle attività e sull’offerta formativa 2024-2025. Parallelamente, nell’arco dei tre giorni presso l’Aula magna del Rettorato si svolgeranno 12 conferenze di presentazione dei corsi di studio raggruppati per ambito disciplinari. Inoltre, sul sito della Sapienza sarà aperta una Live Chat per fare domande e ricevere risposte e saranno resi disponibili video di Orientamento e di lezionitipo per tutti i corsi.

Le novità dell'anno accademico 2024-2025

Tra le novità dell’offerta formativa, l’apertura presso il Polo di Rieti del corso di Medicina e chirurgia e il corso di laurea magistrale “Diritto, amministrazione e gestione del patrimonio culturale”; inoltre sono stati istituiti il corso di laurea magistrale in lingua inglese “Design, Territory, Identity and Cultural Assets” in collaborazione con le università di Lisbona e di Malaga e quello di "Scienze e tecniche delle attività motorie a curvatura biomedica” in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma "Foro Italico". Un tassello importante della proposta Sapienza è il corso di formazione “Le Scienze della Sostenibilità: la transizione culturale, ecologica e digitale”, che dal prossimo anno costituirà anche una materia di insegnamento di tutti i corsi di laurea, entrando a far parte dell’offerta formativa curriculare per le studentesse e gli studenti. Lo scopo di questa iniziativa didattica sperimentale, che vede il coinvolgimento di docenti delle diverse aree culturali presenti nei 57 dipartimenti, è quello di promuovere un processo di alfabetizzazione della sostenibilità con il carattere della transdisciplinarietà.

Il programma delle conferenze di presentazione in Aula magna

Mercoledì 20 marzo 2024

Ore 9.00 Studiare le Scienze a Scienze matematiche, fisiche e naturali

Ore 11.00 Studiare Architettura

Ore 14.00 Studiare Ingegneria civile e industriale

Ore 16.00 Studiare Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica



Giovedì 21 marzo 2024

Ore 9.00 Studiare Psicologia, Scienze dell'educazione e Servizio sociale

Ore 11.00 Studiare Farmacia e Biotecnologie

Ore 14.00 Studiare Medicina e Odontoiatria

Ore 16.00 Studiare Professioni sanitarie



Venerdì 22 marzo 2024

Ore 9.00 Studiare Giurisprudenza

Ore 11.00 Studiare Economia

Ore 14.00 Studiare Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione

Ore 16.00 Studiare Lettere e filosofia