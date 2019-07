Moda, domenica 7 luglio a Roma la 22^ edizione del World of fashion

Domenica 7 luglio alle ore 18,00 nella cornice di Palazzo Brancaccio, in via Merulana, si terrà la 22^ edizione del World of Fashion. A sfilare saranno le creazioni realizzate da importanti stilisti provenienti da varie aree del mondo: il libanese Maged Bou Tanios, apprezzato per i suoi ricami da Papa Francesco; Eva Scala, proveniente dalla Repubblica Ceca, che dopo aver lavorato con Alexander Mc Queen a Londra presenta in anteprima una collezione realizzata con i tessuti di San Leucio, la località campana famosa per la produzione della seta; il maltese James Dimech noto per la sua Wearable Art fatta di abiti realizzati principalmente con materiali di riciclo ecosostenibili. Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA