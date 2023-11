Roma, un brindisi agli allievi di successo: la Luiss premia Vincenzo Manes

Omaggi indimenticabili. Tutto è pronto al The Dome. La modernissima struttura della Luiss che ospita la nomina di Vincenzo Manes ad Alumnus dell’anno. Laureato con lode in Economia e Commercio all’Università intitolata a Guido Carli, presidente esecutivo di Kme Group, presidente e fondatore di Fondazione Dynamo-Camp, Manes è scelto “Per aver saputo distinguersi nel suo percorso professionale e di impegno civile”.

Il riconoscimento di Alumnus Luiss dell’anno viene infatti assegnato ad una ex studentessa, o ex studente, che abbia raggiunto traguardi significativi tra gli oltre 58 mila Alumni Luiss sparsi nel mondo. Sono in tanti a raggiungere la location. Ecco Innocenzo Cipolletta con la moglie Anna e Monica Maggioni, in mise fucsia. Appare Maria Elena Boschi, in elegante outfit nero, e il presidente del Maxxi Alessandro Giuli con Aurelio Regina. Raggiungono l’affollata serata di premiazione, insieme ai vertici dell’Ateneo, ovvero il presidente Luigi Gubitosi, il Rettore Andrea Prencipe e il direttore generale Giovanni Lo Storto, oltre duecento ospiti dal mondo delle istituzioni e delle imprese.

Tra cui “Alumni” come suor Raffaella Petrini, Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e Marcella Panucci, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Università e della Ricerca. Si riconosce Mario Nava, direttore generale della DG Reform della Commissione Europea.

La cerimonia, condotta da Ludovica Festino, studentessa dell’Ateneo, si apre con i saluti di Gubitosi e del presidente Luiss Alumni Network, Daniele Pelli, e si conclude con alcuni racconti di Manes su aneddoti della propria vita privata e professionale nel corso di un’intervista con Linus, direttore artistico di Radio Deejay. «Ricevo questo riconoscimento - commenta Manes - con immenso onore e gratitudine: rappresenta inoltre l’occasione per rinnovare il legame con la mia Alma Mater». Applausi. Nelle precedenti edizioni, si ricorda, il prestigioso titolo è stato assegnato a Patrizia Micucci, Fabio Panetta, Riccardo Zacconi, Marco Morelli, Luca Maestri e Carlo Messina. Goloso light dinner a seguire: il brindisi è tutto al talento.